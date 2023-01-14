2022-2023 sezonu ara transfer döneminin 12 Ocak itibarıyla başlamasının ardından bordo-mavililer, Brezilyalı oyuncunun lisansını çıkartarak resmi müsabaka oynamasının önünü açtı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da, Brezilyalı oyuncuya, Başakşehir müsabakasında 11’de şans verdi.

Trabzonspor’da geçen sezonun 34. haftasında 23 Nisan 2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak, ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Bruno Peres, uzun süren sakatlığının ardından sahalara yeniden döndü.

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