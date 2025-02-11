Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolünde, briket yüklü tırda 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkezde briket yüklü bir tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Tırın kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, göçmenler sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi" denildi.