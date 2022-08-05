Eğirdir Briç Festivali Komitesi adına açıklamada bulunan Güray Serim “Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz festivali katılım yoğun oldu. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

4-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada; 5 Ağustos 2022 Cuma günü Eğirdir Kaymakamlığı Swiss takım turnuvası, 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü açık ikili (simultane) 1. seans turnuvası, 7 Ağustos 2022 Pazar günü ise açık ikili 2. seans karşılaşmaları yapılacak. Festival pazar günü ödül töreni ile sona erecek.

Eğirdir Belediyesi ana sponsorluğunda Kervansaray Toplantı ve Düğün Salonu’nda düzenlenen 6. Eğirdir Briç Festivali’nin ilk gün müsabakaları Sakin Şehir Kupası adı altında başladı. Sakin Şehir Kupası Turnuvasına 50 kişi katıldı.

6. Eğirdir Briç Festivali’ne; Ankara, Antalya, Burdur, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Muğla gibi çeşitli illerden sporcu katılıyor.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Briç Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 6.Eğirdir Briç Festivali başladı.

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