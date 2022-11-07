Brezilya’nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı.

Brezilya’nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı.

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası’nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesinin yıldızlarla dolu kadrosu dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer

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Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro

Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.