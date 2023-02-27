Brezilya vatandaşı Vanessa Cristina Galdino Da Silva, Kütahya’da Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Brezilya vatandaşı Vanessa Cristina Galdino Da Silva, Kütahya’da Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kütahya İl Müftülüğü’nde Brezilyalı Vanessa Cristina Galdino Da Silva için ihtida merasimi düzenlendi. Da Silva, Müslüman olduktan sonra "Zeynep" ismini aldı. Uzun süre İslamiyet’i araştırdığını ifade eden Zeynep, "Şimdi kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum" dedi.

Zeynep’e merasim sonrası ’ihtida’ belgesi ve mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.