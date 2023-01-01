Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın yemin töreninin yapılacağı meydana üzerinde bıçak ve havai fişek ve silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın yemin töreninin yapılacağı meydana üzerinde bıçak ve havai fişek ve silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Brezilya’da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın başkent Brasili’daki yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınırken, yemin törenine silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Brasilia askeri polisi tarafından yapılan açıklamada, Lula’nın yemin töreninin yapılacağı Tres Poderes adlı meydana üzerinde bir bıçak ve havai fişeklerle girmeye çalışan bir kişinin yakalandığı ifade edildi. Şüphelinin üzerindeki bıçağın ve havai fişeklerin meydan girişinde askeri polis tarafından yapılan üst araması sırasında bulunduğu belirtilen açıklamada, Rio de Janeiro’dan geldiği tespit edilen şüphelinin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Başkentte silah yasağı getirilmişti

Geçtiğimiz Çarşamba günü Lula’nın yemin töreni sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla 2 Ocak 2023 tarihine kadar başkentte ateşli silah ve mühimmat bulundurma yasağı getirilmişti. Silah yasağı hakkında açıklama yapan Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, yasağın 24 Aralık’ta Brasilia Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir yakıt tankerinde bomba bulunması sebebiyle getirildiğini ifade etmişti.