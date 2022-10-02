Brezilya’da 156 milyondan fazla seçmen, genel seçimde oy vermek üzere sandık başına gidiyor.

Brezilya’da 156 milyondan fazla seçmen, genel seçimde oy vermek üzere sandık başına gidiyor.

Brezilya’da halk, yerel saatle 08.00’de açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 156 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı genel seçimde devlet başkanının yanı sıra, 27 eyalet valisi, senatörler, federal ve yerel milletvekilleri de belirlenecek. Devlet başkanlığı seçiminde ülkenin mevcut devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro ve Brezilya’nın eski devlet başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva adaylar arasında ön plana çıkıyor.

Seçim öncesi yapılan anketlere göre Bolsonaro’nun yüzde 36, Lula’nın ise yüzde 50 oranında oy alması bekleniyor. Oyların yarısından fazlasını alan aday devlet başkanı seçilirken, hiçbir adayın bu orana ulaşamaması durumunda ise en çok oyu alan iki aday 30 Ekim’de yapılacak ikinci tur seçiminde yarışacak. Seçim yarışında Lula’nın kazanmaya en yakın aday olmasına rağmen muhafazakarların oluşturduğu koalisyonun kongrenin her iki meclisinde de çoğunluğu ele geçirmesi bekleniyor.

Seçim öncesi yaptığı açıklamada temiz ve şeffaf bir oylama olması durumunda sonuca saygı duyacağını belirten Bolsonaro, daha önce seçim makamlarını kendisine komplo kurmakla suçlayarak, seçim sonuçlarına itiraz edebileceğini söylemişti.

Saat 17.00’de kapanan sandıkların ardından yaklaşık bir saat içinde ön sonuçların açıklanması bekleniyor.