Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında destekçilerini "Kongre baskınına teşvik ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında destekçilerini "Kongre baskınına teşvik ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında destekçilerinin Kongre ve diğer devlet kurumlarına gerçekleştirdiği baskını teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Yargıç Alexandre de Moraes, sosyal medya platformu Facebook’ta yayınladığı bir videoyu gerekçe göstererek Başsavcılığın Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebini kabul etti. Yargıç Alexandre de Moraes yaptığı açıklamada, “Demokrasiye karşı korkakça komplolar kurmaya devam eden tanınmış kişiler hesap verecek” ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise şu anda ABD’de bulunan Bolsonaro’nun 8 Ocak’taki “vandalizm ve şiddetle sonuçlanan anti-demokratik eylemleri teşvik etme" suçlamasıyla soruşturulacağı ifade edildi.

Brezilya’yı karıştıran süreç

Brezilya’da 30 Ekim’de yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde eski devlet başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 50.9’unu, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49.1’ini almıştı. Seçim hile karıştırıldığını iddia eden ve orduya Lula’nın görevi devralmasına karşı müdahale çağrısı yapan binlerce Bolsonaro destekçisi, geçtiğimiz pazar günü Yüksek Mahkeme, Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayını basmıştı. Baskına karıştıkları gerekçesiyle Bolsonaro’nun "Leo Indio" lakaplı yeğeni Leonardo Rodrigues de Jesus da dahil olmak üzere bin 800 kişi gözaltına alınmıştı.