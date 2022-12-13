Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri, başkent Brasilia’daki Federal Polis binasını basmaya çalıştı. Polis, park halindeki araçları ateş veren protestoculara ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri, başkent Brasilia’daki Federal Polis binasını basmaya çalıştı. Polis, park halindeki araçları ateş veren protestoculara ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri, Yüksek Mahkeme (STF) Başkanı Alexandre de Moraes’in anti-demokratik eylemlere katıldığı iddiasıyla yerli halk lideri Jose Acacio Serere Xavante hakkında geçici tutuklama kararı vermesinin ardından sokaklara döküldü. Başkent Brasilia’da park halindeki araçları ateşe veren protestocular, Federal Polis binasına girmeye çalıştı. Polis ise protestoculara ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Ülkede 30 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kaldığı otelin çevresininde de güvenlik önlemleri arttırıldı.

Bolsonaro destekçileri seçim yenilgisini kabul etmiyor

Lula seçimi 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1’ini almıştı. Bolsonaro’nun yenilgiyi kabul etmeyen destekçileri, ülke genelinde haftalardır kışlaların önünde toplanarak silahlı kuvvetlerin duruma müdahale etmesini istiyor.

Bolsonaro’nun görev süresi, 1 Ocak’ta sona erecek.