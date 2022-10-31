Brezilya’da ilk sonuçlara göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, “Seçimlerin galibi Brezilya halkı” dedi.

Brezilya’da ilk sonuçlara göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, “Seçimlerin galibi Brezilya halkı” dedi.

Brezilya’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), sandıkların yüzde 100’ünün açıldığını ve seçim sonuçlarının matematiksel olarak belirlendiğini duyurdu. Resmi açıklamada, elde edilen ilk sonuçlara göre İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva’nın geçerli oyların yüzde 50,90’ını alarak yeni devlet başkanı olduğu bildirildi. Son 4 yıldır ülkeyi yöneten aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun oy oranı ise yüzde 49,10 oldu. Ülkede 124 milyon 252 bin 796 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, iki aday arasında oluşan 2 milyon 139 bin 645 oy farkı, yüzde 1,8 olarak ölçüldü. Bunun Brezilya’da modern demokrasinin sağlandığı 1989 yılından itibaren başkanlık seçimlerinde elde edilen en küçük fark olduğu belirtiliyor.

Irkçılık ve ayrımcılığa karşı politika izleyecek

Sonuçlar daha önce 8 yıl devlet başkanlığı yapan Lula’nın destekçileri tarafından büyük coşkuyla karşılanırken, yeniden başkan seçilen Lula galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada birlik mesajları verdi. Konuşmasında seçimlerin tek galibinin Brezilya halkı olduğunu ifade eden Lula, sadece kendisine oy verenlerin değil, 215 milyon Brezilyalı’nın başkanı olacağı sözünü verdi. Başkanlık koltuğuna oturacağı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir politika izleyeceğini ve kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğini belirten Lula, “Ülkede yaşayan beyazlar ve siyahların aynı hak ve fırsatlara sahip olması gerekiyor. Ancak bu şekilde barış, demokrasi ve fırsatlarla dolu, eşitlikçi bir Brezilya inşa edebiliriz” diye konuştu.

Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele ve Amazon Ormanları’nı koruma konusunda da çalışacağını belirten Lula, ülkede son yıllarda artan yoksulluk ve açlığa da değinerek, “Eğer tüm dünyaya gıda ihraç edebiliyorsak tüm Brezilyalıların kahvaltı, öğle ve akşam yemeği yemesini de sağlamalıyız. Bu benim en büyük vaadimdir” dedi.

Lula konuşmasında, 2018 yılında hapse atıldığına ve 19 ay sonunda Yüksek Mahkeme tarafından aklanarak özgür bırakılmasına da atıfta bulunurken, “Beni diri diri gömmeye çalıştılar, ama işte buradayım” ifadelerini kullandı.

Lula’ya tebrik mesajları

Lula’nın galibiyeti Latin Amerika’nın diğer solcu hükümet başkanları tarafından da sevinçle karşılandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Lula’ya ilk tebrik mesajı gönderenler arasında yer aldı.

Bolsonaro sessizliğini koruyor

Seçimleri kaybeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Lula’nın yeni başkan olarak onay alacağını garanti etti.

Öte yandan, ilk sonuçların belli olması üzerine açıklama yapan Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, seçim sonuçlarına itiraz edilme ihtimalinin bulunmadığını ifade ederek, Lula’nın 17 Aralık tarihinde seçilmiş devlet başkanı olarak onay alacağını ve 1 Ocak 2023 tarihinde de göreve başlayacağını garanti etti.