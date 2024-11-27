Brezilya polisi tarafından hazırlanan raporda, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun 2022 seçimlerindeki yenilgisinin ardından görevde kalmak için “darbe girişimi planladığı” ve “bu plan doğrultusunda harekete geçtiği” belirtildi.

Brezilya’nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik “darbe girişimi” soruşturması kapsamında hazırlanan polis raporu, Brezilya Yüksek Mahkemesi’ne gönderildi. 884 sayfalık raporda, Bolsonaro’nun bir askeri darbe planladığı belirtilerek, "Soruşturma boyunca toplanan deliller, Jair Bolsonaro’nun kendi elinde olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen bir darbe girişimini ve demokratik hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan örgütlü suç eylemlerini planladığını, bunlar için harekete geçtiğini ve bunlardan doğrudan haberdar olduğunu kesin bir şekilde göstermektedir” denildi.

“Komutanlarla toplantı yaptı”

Raporda, Bolsonaro’nun darbe girişimi planını “kendi iradesiyle hazırladığı” ve plana “aktif katılım sağladığı” vurgulandı. Ülkenin elektronik oylama sisteminin hileye uygun olduğunu iddia eden Bolsonaro’nun 2022’de üst düzey ordu komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilen raporda, Bolsonaro’nun bir kararname taslağını askerlere sunduğu aktarıldı. Söz konusu kararname taslağının “2022’deki seçimle ilgili sahtekarlık ve suç şüphelerine yönelik bir soruşturma başlatılmasını” ve “seçim mahkemelerinin yetkilerinin askıya alınmasını” öngördüğü ifade edildi.

“Görüş ayrılıkları yaşandı”

Raporda, donanma komutanının söz konusu kararname taslağına uymaya hazır olduğu, ancak kara ve hava kuvvetleri komutanlarının devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenini engelleyecek herhangi bir plana karşı çıktığı belirtildi. Görüş ayrılıkları nedeniyle planın yürürlüğe konamadığı ifade edildi.

Darbe girişimi planlamakla suçlanmıştı

Brezilya’da 2022’de yapılan devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı. Seçimlerde hile olduğu iddiasıyla günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapan Bolsonaro destekçileri, silahlı kuvvetleri Lula’nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahalede bulunmaya çağırmıştı. Bolsonaro destekçileri, Lula’nın göreve gelmesinden bir hafta sonra, 8 Ocak 2023’te polis bariyerlerini aşıp ulusal kongre binasına girmişti. Olayları kışkırttığı iddia edilen Bolsonaro ve beraberindeki 36 kişi ise darbe girişimi planlamakla suçlanmıştı.