Palmeiras, Brezilya Ligi’nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Direktör Abel Ferreira’nın öğrencileri, bu sonuçla 11. kez mutlu sana ulaşmış oldu.

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Palmeiras, Brezilya Ligi’nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Direktör Abel Ferreira’nın öğrencileri, bu sonuçla 11. kez mutlu sana ulaşmış oldu.

Brezilya Ligi’nde şampiyonluğa Palmeiras ulaştı. Internacional’in, America Mineiro’ya 1-0 yenilmesinin ardından şampiyonluğu garantileyen Palmeiras, evinde karşılaştığı Fortaleza’yı 4-0’la geçerek, kupayı 11. kez müzesinde götürmeyi başardı.

Palmerias’ı 8 şampiyonlukla Santos ve 7’şer kez zafere ulaşan Corinthians ve Flamengo takip ediyor.