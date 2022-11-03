Palmeiras, Brezilya Ligi’nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Direktör Abel Ferreira’nın öğrencileri, bu sonuçla 11. kez mutlu sana ulaşmış oldu.

Palmeiras, Brezilya Ligi’nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Direktör Abel Ferreira’nın öğrencileri, bu sonuçla 11. kez mutlu sana ulaşmış oldu.

Brezilya Ligi’nde şampiyonluğa Palmeiras ulaştı. Internacional’in, America Mineiro’ya 1-0 yenilmesinin ardından şampiyonluğu garantileyen Palmeiras, evinde karşılaştığı Fortaleza’yı 4-0’la geçerek, kupayı 11. kez müzesinde götürmeyi başardı.

Palmerias’ı 8 şampiyonlukla Santos ve 7’şer kez zafere ulaşan Corinthians ve Flamengo takip ediyor.