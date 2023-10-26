Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu bir savaş değil. Bu savaşla hiçbir ilgisi olmayan 2 bine yakın çocuğun ölümüne yol açan bir soykırımdır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 20. günde devam ederken, hava saldırılarında 2 bin 704’ü çocuk olmak üzere 6 bin 546 Filistinli hayatını kaybetti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva dün başkent Brasila’daki Planalto Sarayı’nda İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Silva, “Bu bir savaş değil. Bu savaşla hiçbir ilgilisi olmayan 2 bine yakın çocuğun ölümüne yol açan bir soykırımdır. Çocuklar bu savaşın kurbanları. Savaşın sonucunun masum çocukların ölümü olduğunu bile bile bir insanın nasıl savaşa cesaret edebildiğini anlamıyorum” dedi. Lula da Silva, Gazze Şeridi’nde esir tutulan Brezilyalılara da değinerek, “Brezilyalı esirlerin serbest bırakılması konusunu Katar Emiri’yle görüşeceğim” ifadelerini kullandı.