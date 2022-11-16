Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Kolombiyalı basketbolcu Braian Angola’yı kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Kolombiyalı basketbolcu Braian Angola’yı kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak Galatasaray forması giyen şutör guard Braian Angola’yı transfer etti. Galatasaray formasıyla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 5 maça çıkan Kolombiyalı Braian Angola, bu beş maçta ortalama 19.2 dakika süre alırken; 5.8 sayı, 2.4 ribaunt ve 1.8 asistlik ortalamayla takımına katkı verdi.