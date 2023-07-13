İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile anlaşan ve daha sonra yapılan sağlık kontrollerinden geçemediği için transferi iptal olan Braian Angola’nın, yeniden P. Karşıyaka’ya dönme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezona Galatasaray‘da başlayan ve daha sonra P. Karşıyaka’ya transfer olan Kolombiyalı basketbolcu Braian Angola, P. Karşıyaka’da başarılı bir performans sergiledi ve yeşil-kırmızılıların Basketbol Süper Ligi’nde finale kadar yükselmesinde etkili bir rol oynadı. 29 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibiyle 17.6 sayı, 5ribaund ve 5 asist ortalamasını tutturdu. Kolombiyalı yıldız böylesine etkili istatistiklere sahip olunca EuroLeague’de mücadele eden Maccabi Tel Aviv, Angola için girişimlerde bulundu ve oyuncu ile her konuda anlaştı. İsrail ekibi ile anlaşma sağlayan Braian Angola, Tel Aviv’e transferi tamamlamak için gitti fakat 29 yaşındaki gard, iki kez yapılan sağlık kontrollerinden geçemeyince transferi iptal oldu. Durum böyle olunca P. Karşıyaka’nın yanı sıra Avrupa’daki birçok takımın Angola’yı yakından takip ettiği öğrenildi. Kolombiyalı oyuncunun da kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.