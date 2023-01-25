Enerjinin öncü şirketlerinden bp Türkiye’nin filo tele satış/müşteri hizmetleri/satış destek servis sağlayıcısı Tempo BPO ile akaryakıt filo satışlarına yönelik geliştirdiği proje, 5’inci CX Awards Turkey‘de B2B Müşteri Deneyimi Kategorisi’nde Üretken Proje ödülünü kazandı.

Enerjinin öncü şirketlerinden bp Türkiye’nin filo tele satış/müşteri hizmetleri/satış destek servis sağlayıcısı Tempo BPO ile akaryakıt filo satışlarına yönelik geliştirdiği proje, 5’inci CX Awards Turkey‘de B2B Müşteri Deneyimi Kategorisi’nde Üretken Proje ödülünü kazandı.

Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla sektörünün öncülerinden olan bp Türkiye ile filo tele satış/müşteri hizmetleri/satış destek servis sağlayıcısı Tempo BPO’nun birlikte geliştirdiği proje Nice Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk müşteri deneyimi ödülleri olan 5. CX Awards Turkey’in gerçekleştirilen töreninde B2B Müşteri Deneyimi Kategorisi’nde Üretken Proje ödülünü aldı. Bu kategorideki projelerin oluşturdukları B2B iş modelleri oluşturdukları müşteri yolculuğu haritaları, sayılarla kanıtlanabilen başarı ve ölçülebilirlik sonuçları, müşteri tutundurma politikaları ve segment bazlı iletişimlerinin başarısı açılarından değerlendirildi.

Tempo BPO’nun şirket için geliştirdiği müşteri deneyimi yolculuğunun hayata geçmesinin ardından, elde ettiği başarılı sonuçlar ile sürekli büyüdüğünü aktaran bp Türkiye Filo Satış Müdürü Mehmet Aydın Özdemir “Aralık 2021 itibariyle Tempo BPO ile akaryakıt filo satış ve operasyon süreçlerimizde atmış olduğumuz adımlarla filo müşterilerimizin müşteri yolculuğunu yeni baştan tasarladık. Müşterilerimizin ilk başvuru anından satış sonrası süreçlerine kadar olan tüm iş akışlarının dijital sistemlerle tamamen entegre bir biçimde yönetilmesini sağladık. Tempo BPO ekipleri ile atmış olduğumuz bu adımlar KOBİ segmentinde müşteri memnuniyetimizdeki artışa ve bu segmentteki büyüme oranlarımıza oldukça olumlu bir şekilde yansıdı. Çok kısa bir sürede somut ve olumlu sonuçlar almış olduğumuz ve iş yapış şeklimize doğrudan etki eden projemizin 5. CX Awards Turkey’de ‘Akaryakıt B2B Müşteri Deneyimi Üretken Proje’ ödülü ile taçlandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Tempo BPO ile olan başarılı iş birliğimizin büyüyerek sürmesini diliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin bankacılıktan sigortacılığa, finanstan sağlığa, perakendeden e-ticarete, enerjiden turizme kadar birçok öncü sektöründeki markanın katılımıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen CX Awards Turkey’de ulusal ve uluslararası birçok marka akademik bakış açısıyla ve titizlikle inceleniyor.