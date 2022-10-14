Kentin dört bir yanında yol çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Bozyurt Mahallesi’nde yürütülen 2’nci etap faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Kentin dört bir yanında yol çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Bozyurt Mahallesi’nde yürütülen 2’nci etap faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Bozyurt Mahallesi’nde 1. etap yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayan Nazilli Belediyesi ekipleri, 2. etap çalışmalarında sona yaklaştı. Çalışmalarda Merkez Küme Evler, eski Bozyurt Mastaura yolunda parke döşeme işlemleri gerçekleştirildi.

Bozyurt Mahallesi olarak yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Mehmet Güler; “İçimiz kıpır kıpır. 30 yıldır yapılmayan yolumuz Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan tarafından yapıldı. Yolumuzun Bozyurt’a kadar devam edeceğinin sözünü aldık. İnşallah bunu da halkımıza güzel bir şekilde temin edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Yol çalışmalarının haberini alır almaz belediye ekiplerinin yanına geldiğini söyleyen Mahalle sakinlerinden Nihat Ergüngör, “1939 doğumluyum. Doğduğum günden beri bu yolda tozdan topraktan geçilmiyordu. Şimdi muhtarımız ve belediye başkanımız sayesinde yolumuz yapıldı. Çok teşekkür ediyorum. Ömürleri bol olsun” diye konuştu.