ER-FE Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bozyiğit, “Engelli arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit şartlarda eğitim gördükleri bir eğitim kurumu olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

ER-FE Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bozyiğit, “Engelli arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit şartlarda eğitim gördükleri bir eğitim kurumu olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

ER-FE Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Onur Feridun Bozyiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi; hayata engelli bireylerin penceresinden bakmak, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak, onların sorunlarına dikkat çekmek için önemli bir gündür diyen Bozyiğit, “ Eğer bizler de 3 Aralık’ı bu şekilde değerlendirirsek ve engellere bu şekilde bakmayı başarırsak içinde yaşadığımız dünyada yaşamın önündeki bütün engellerinde kalkacağı inancındayım. Bizimle aynı gökyüzünü paylaşan, engelli kardeşlerimiz; sporda, sanatta, sivil toplum kuruluşlarında, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılar, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olmaktalar. Bizlerde ER-FE Eğitim Kurumları olarak, eğitim kurumlarımızda engelli arkadaşlarımızın da diğer öğrenciler gibi aynı eşit şartlarda eğitim almaları yönünde her türlü yatırımı yaparak, engelli arkadaşlarımızı da geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Engelli arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit şartlarda eğitim gördükleri bir eğitim kurumu olmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle unutmamak gerekir ki; engelli duruma düşmek, hiçbir zaman hayatın sonu olarak değerlendirilmemeli; okumaya, öğrenmeye, sosyal hayata katılmaya bir engel olarak görülmemelidir. İşte bu duygu ve düşüncelerle, engelli arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik eder, bu özel günün tüm dünyada ve ülkemizde engellilere karşı daha fazla anlayış ve hassasiyet geliştirmemize katkı sağlamasını temenni ederim” şeklinde konuştu.