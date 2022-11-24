ER-FE Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Onur Bozyiğit, ulvi bir kamu görevi olan öğretmenliğin büyük bir sabır, sevgi, hoşgörü ve fedakarlık gerektiren onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

ER-FE Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Onur Bozyiğit, ulvi bir kamu görevi olan öğretmenliğin büyük bir sabır, sevgi, hoşgörü ve fedakarlık gerektiren onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

ER-FE Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Onur Bozyiğit, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozyiğit, mesajında şu ifadelere yer verdi.

Yayımladığı mesajda Bozyiğit, “Toplumumuzun her bir ferdinin fiziki, ruhi ve zihni gelişiminde öğretmenlerimizin emeği ve gayreti inkâr edilemez. Ulvi bir kamu görevi olan öğretmenlik, büyük bir sabır, sevgi, hoşgörü ve fedakârlık gerektiren onurlu bir meslektir.

İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında yetenekli, donanımlı, birbirine saygılı, sorumluluk bilinci taşıyan çocuklarımız öğretmenlerimizin sayesinde gelecek yıllara en iyi şekilde hazırlanmaktadır. Yine bizler ER-FE Eğitim kurumları olarak eğitime ve öğretime yapılan her yatırımın, çocuklarımızı daha ileriye taşımak ve kendi kendine yeterli bir birey haline gelmesi için sorumluluğumuzun bilincinde olarak eğitimdeki çözümünü kolaylaştırmaktayız. Bu vesileyle Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarak Eğitim kurumumuzdaki çocuklarımızın öğretmenleri ve bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.