Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Kökobası Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Psikolog Muhammed Muhsin Altınok tarafından verilen ’Stres ve kaygı yönetimi’ seminerinde bir araya geldi.

Seminerde öğrencilerin sınav sürecinde karşılaştıkları stres ve kaygıyı nasıl yönetebileceklerine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Psikolog Altınok, öğrencilerin sınav döneminde yaşadığı kaygının doğal olduğunu ancak doğru yönetildiğinde başarıya olumlu katkı sağlayabileceğini vurguladı. Kaygıyı kontrol altına almak için nefes egzersizleri, zaman yönetimi ve olumlu düşünme gibi teknikler hakkında bilgiler veren Altınok, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Seminer sonunda öğrenciler, sınav stresiyle başa çıkmada yeni yöntemler öğrendiklerini belirterek, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul yönetimi ise öğrencilere yönelik bu tür bilinçlendirici etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.