Mersin’in Bozyazı ilçesinde düzenlenen ’Kariyer Günleri’nde sağlık çalışanları lise öğrencileriyle bir araya geldi. Sağlıkçılar, mesleklerinin avantajlarını ve zorluklarını anlatarak öğrencilere kariyer yolculuğunda rehberlik etti.

Bozyazı 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte Bozyazı Devlet Hastanesi personellerinden Sevilay Mutlu, Emine Peltek, Şerife Arı, Fatma Saynur Navgasın, Beyzanur Amaş ve Enes Şahin, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi. Etkinlikte doktor, hemşire, paramedik ve diğer sağlık çalışanları, mesleklerinin avantajlarını ve zorluklarını anlatarak öğrencilere rehberlik etti. Konuşmacılar, sağlık alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilere meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Ayrıca, sağlık çalışanı olmanın sorumlulukları, çalışma şartları ve mesleki gelişim fırsatları hakkında da bilgi verildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de uzmanlara sorular yönelterek sağlık alanındaki kariyer imkanları hakkında merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldu. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin meslek seçiminde bilinçlenmelerine katkı sağladığını belirterek, benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.