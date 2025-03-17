Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Hizmetleri görevlileri, Bozyazı Ortaokulu Anasınıfı öğrencilerine yönelik trafik ve genel güvenlik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Eğitimde, çocukların trafikte dikkat etmesi gereken kurallar, güvenli yaya geçişi, yabancılarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve temel güvenlik önlemleri anlatıldı. Minik öğrenciler, polis ekiplerinden öğrendikleri bilgilerle bilinçlenirken, eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda, çocuklara polis yüz maskesi hediye edilerek hem farkındalık oluşturuldu hem de polis sevgisi pekiştirildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerin çocukların bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA