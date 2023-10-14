Bozyazı Anne ve Çocuk Eğitimi Yardımlaşma Derneğince öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

İlçede bulunan 4 ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere içinde kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi bulunan çantaları dağıtan Dernek Başkanı Gülcan Navgasın ve yönetim kurulu üyeleri, yardımların ilçede bulunan tüm ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsadığını, belirleyebildikleri ihtiyaç sahibi öğrencilere zaman içerisinde yardımların ulaşacağını kaydetti. Navgasın, "Çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevinci anlatılmaz. Önemli olan çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek. Emeği olan herkese ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz. Yardımlarımız devam edecektir. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Dernek olarak sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde etkinliklerini çeşitli alanlarda sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Navgasın, “Elimizden geldiği kadar öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olamaya devam edeceğiz. Kuruluş amacımız her konuda Bozyazı’ya hizmet. Ayırım yapmadan, kimseyi ötelemeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Dayanışmanın toplumu oluşturan farklı kesimler arasındaki engelleri kaldırdığına vurgu yapan Navgasın, “Yardımlaşma ve dayanışma, toplumda yalnız olmadığımız birbirimize çok güçlü bağlarla bağlı olduğumuzu gösterir. Anlayış ve şefkat duygularının gelişmesine yardım eder. Toplumsal dayanışma, hayır işi yapan ve alan kişiler arasında bir sahiplik ve sorumluluk duygusu oluşturmaya yardımcı olur. Dernek olarak şu ana kadar 4 okulumuza hediyelerimizi ulaştırdık. Bozyazı’mızın gönlü güzel ve merhameti yüksek insanları sayesinde yardımlarımıza devam edeceğiz inşallah. Bozyazı bizim, çocuklar bizim, çocuklarımızı seviyoruz. Onların bir gülüşü bizim için dünyaya değer” ifadelerini kullandı.