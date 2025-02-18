Mersin'in Bozyazı ilçesinde ortaokul öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.

Bozyazı'da Şehit Murat Namdar Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde, 15 Temmuz Milli İrade MTAL Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Nurcan Çolak, öğrencilere hayati durumlarda doğru ve bilinçli müdahale yöntemlerini anlattı. Temel ilk yardım bilgileri, acil durumlarda yapılması ve yapılmaması gerekenler, kalp masajı ve suni teneffüs gibi konuların ele alındığı eğitimde, öğrencilere uygulamalı olarak teknikler gösterildi.

Eğitimi veren Nurcan Çolak, ilk yardımın herkes tarafından bilinmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.