Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilkokul öğrencilerine 'Ağız ve Diş Sağlığı' eğitimi verildi.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Beyreli İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim kapsamında diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı. Diş çürüklerinin önlenmesi için düzenli diş fırçalamanın ve diş hekimi kontrollerinin öneminin aktarıldığı öğrencilere, dişlerini nasıl doğru şekilde fırçalamaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Ayrıca, şekerli gıdaların diş çürüklerine yol açabileceği konusunda bilgilendiren öğrencilere, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları teşvik edildi.

Kaynak: İHA