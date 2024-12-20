Mersin’in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, atalarının emanet ettiği vatan toprağındaki doğal güzelliklere ve onların korunmasına dikkati çekmek için sahilde çevre temizliği yaptı.

Çevre temizliği etkinliğine kamu kurum ve kuruluşları personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, “Amacımız öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak ve topluma örnek olmaktı. Velilerimizin de duyarlı katılımıyla başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Temizlik çalışması yapan öğrenciler, sahilleri gelecek kuşaklara temiz ve güzel bırakmak için örnek oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve okul idaresinin, Bozyazı’nın doğal güzelliklerinin korunması için gösterdikleri duyarlılıkla büyük takdir topladı.