Mersin’in Bozyazı ilçesinde Muz Çiçeğinden Sıfır Atık Projesi kapsamında muz çiçeği lifi sürdürülebilir ürünlere dönüştürülüyor. Kursiyerler, atık olarak görülen muz çiçeği liflerini işleyerek çanta, cüzdan, masa örtüsü ve çeşitli dekoratif ürünler tasarlıyor.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi, Sıfır Atık Projesi kapsamında doğa dostu ve yenilikçi bir çalışmaya imza atarak muz çiçeğinden dikiş ürünleri üretmeye başladı. Gürlevik Mahallesi’nde kurs eğitmeni Seval Erşahan tarafından açılan Dikiş Kursu’nda, muz çiçeğinden elde edilen doğal lifler, dikiş ve el sanatları kurslarında değerlendirilerek sürdürülebilir ürünlere dönüştürülüyor. Kursiyerler, atık olarak görülen muz çiçeği liflerini işleyerek çanta, cüzdan, masa örtüsü ve çeşitli dekoratif ürünler tasarlıyor. Hem geri dönüşüm bilinci kazanan, hem de yeni el becerileri edinen kursiyerler, doğa dostu ürünlerin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Muz çiçeğinden üretilen sıfır atık dikiş ürünleri, doğa dostu tasarımlar arayan tüketicilerden ilgi görüyor.

"Kursiyerlerimizi, atıkları ekonomik değere dönüştürüyor"

Eğitmen Seval Erşahan, muz çiçeği liflerinin dayanıklı ve çevre dostu bir alternatif sunduğunu belirterek, "Sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla bu kursu hayata geçirdik. Doğadan ilham alarak üretim yapan kursiyerlerimizi, atıkları ekonomik değere dönüştürüyor" dedi.