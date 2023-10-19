Mersin’in Bozyazı ilçesinde ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ törenle kutlandı.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama programına, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Süleyman Şafak, muhtarlar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Bozyazı muhtarları adına Lenger Mahallesi Muhtarı Bekir Aslan tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Aslan, “Burada demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın gününü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. 19 Ekim Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı günde muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

Tören bitiminde Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, muhtarları belediyeye davet ederek makamında ağırladı.