Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu’nda öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde doğaya katkıda bulunmak için bir araya geldi. Keçi boynuzu, zeytin ve yeni dünya fidanları, belirlenen alanlara özenle dikildi.

Fidan dikim etkinliği boyunca öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde toprakla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Velilerin de destek verdiği etkinlikte, fidanlara can suyu verilerek doğaya yeni bir nefes kazandırıldı. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilere doğa sevgisini aşılamada önemli bir rol oynadığını belirtti. Öğrenciler ise diktikleri fidanların büyüyüp yeşermesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, hem öğretici hem de keyifli anlara sahne oldu.