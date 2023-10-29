Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu’nun kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Tebriklerin ardından eski Kent Meydanında devam eden törende, Kaymakam Topsakaloğlu ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Vatandaşların katılımı ise yoğun ve coşkulu oldu. Balıkçı tekneleri de denizde kornalarını çalıp, meşaleler yakıp Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü coşkusuna ortak oldular.

Programda konuşan Topsakaloğlu, “Savaş meydanlarında yedi düvele karşı ispat ettiğimiz birliğimizi, dirliğimizi bugün bu meydanda haykırmaya, ‘devletimizin ve milletimizin en önemli günüdür’ deyip toplanıp bu coşkuya ortak olmaya geldiğiniz için hepinizi selamlıyorum. Bugün milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetin 100’üncü yılını birlikte kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanı içindeyiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze birçok badirelerle karşılaştığını, ancak sağlam temeller üzerinde kurulmuş olmasından dolayı hepsinin üstesinden geldiğini vurgulayan Topsakaloğlu, “Zira bu temelde yüzbinlerce şehidin mukaddes kanı vardır. Geçen 100 yılda, çok önemli mesafeler aldık. Son derece sınırlı imkanlarla kurulan, uluslararası zeminlerde yaşama ihtimali tartışılan ve geleceğinin belirsiz olduğuna inanılan, savaş yorgunu ve yeniden oluşturulmaya çalışılan bir devlet değiliz. Bu gün 100 yaşını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi ve kültürel değerleri ile pek çok ülkeyi kıskandıracak derecede güzel ve güçlüdür. Bu millet bu günlere nasıl geldiğini unutmayacak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğine sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

Topsakaloğlu’nun konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması ve gösterilerle devam eden törende, Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde resim, şiir, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle ile kurumlar arası futbol turnuvasında ilk üçe giren takımlara protokol tarafından ödülleri verildi.