Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Beyreli İlkokulu, Kötekler İlkokulu ve Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu’nda, ’Bir Şefkat Haresi Projesi’ çerçevesinde öğrencilerin yeteneklerini ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla ’hikâye tamamlama etkinliği’ düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere belirli bir başlangıç noktası verilen hikâyeleri kendi hayal güçleriyle tamamlamaları istendi. Öğrenciler, duygu yüklü ve özgün hikâyeleriyle hem düşünme becerilerini geliştirdi hem de empati ve şefkat duygularını yazı yoluyla ifade etme fırsatı buldu.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yazma yeteneklerini desteklemenin yanı sıra, okuma sevgisini pekiştirmeyi ve hayal gücünü zenginleştirmeyi hedefledi. Etkinlik sonunda tamamlanan hikâyeler, sınıf içinde paylaşılarak öğrenciler arasında keyifli bir edebiyat atmosferi oluşturuldu.