Mersin’in Bozyazı ilçesinde öğrencilere yönelik ’Bağımlılıkla Mücadele Semineri’ düzenlendi.

Kökobası İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen seminerde, Psikolog Muhammed Muhsin Altınok tarafından bağımlılıkla ilgili bilgiler verildi. Bağımlılığın nedenleri, türleri ve zararları hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktaran Altınok, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemine dikkat çekti. Seminerde, teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı ve sosyal medya kullanımı gibi konular ele alındı. Öğrencilere, bağımlılıklardan korunma yolları ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmaları konusunda önerilerde bulunuldu.

Seminerde, öğrenciler merak ettikleri soruları sorarak konuya dair bilinçlendi. Okul yönetimi ve öğretmenler, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.