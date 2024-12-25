Mersin’in Bozyazı ilçesinde AB Eğitim ve Gençlik Programlarının farkındalığının artırılması, faydalanılan proje sayılarının çoğaltılması ve nitelikli projeler hazırlanması amacıyla,Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün standart eğitim programı kapsamında ’AB projeleri hazırlama teknikleri kursu’ verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bulut’un açılış konuşmasıyla başlayan hizmet içi eğitim, Anamur Vakıfbank Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ayhan Sezdirmez tarafından gerçekleştirildi. Proje konusunda bir çok başarıya imza atan Ayhan Sezdirmez, proje hazırlama süreci, proje konusu belirlemenin ince ayrıntıları ve proje formunun nasıl doldurulacağı ile ilgili sunum yaptı.

Okul temelli mesleki gelişim eğitimleri kapsamında Bozyazı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ’AB projeleri hazırlama teknikleri kursu’na öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.