Çubukkoyağı Mahallesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen karne töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi. İlçe de 27 okulda 5 bin 55 öğrenci ve 437 öğretmenin bulunduğu belirtildi.

Bozyazı ilçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, "Öğrencilerimizin karne heyecanını hep birlikte paylaşıyor, bir eğitim öğretim yılını daha başarılı bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tatil dönemi sadece dinlenmek için bir fırsat değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek için de önemli bir fırsattır. Tatil sürecinde dinlenin ve kitap okumaya mutlaka zaman ayırın. Böylece yeni eğitim dönemine daha hazır bir şekilde başlayabilirsiniz. 2022- 2023 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerimizi, fedakar ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, hafta sonu sınava girecek olan tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum" dedi.