Mersin’in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programda konuşan Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, “Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesini müsaade etmemiştir. Yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıktı. Fettullahçı terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi engellemiştir. Kimimiz namlunun ucunda gençliğini bıraktı, kimimiz arkasında gözü yaşlı ama mağrur bir eş, bir baba ve bir çocuk. Kimimiz hayatının her dakikasını birlikte geçirdiği kardeşiyle birlikte şehadet şerbetini içti. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdiler. Ruhları şad olsun” dedi.

Gazi Mustafa Kemal’in İstiklal Harbini başlatması ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzerinin 15 Temmuz’da, Türkiye’nin tüm şehirlerinde adeta kol gezdiğini, İstiklal Harbinin yeni bir dönemi başlattığı gibi 15 Temmuz zaferinin de Türkiye’nin önünde yeni kapıları araladığını belirten Topsakaloğlu, “15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları, bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin birlik beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesine vesile olmuştur. Ülkemizde ve bölgemizde yaşadığımız olaylardan çıkaracağımız dersler ışığında kendimize daha güvenli, daha güçlü, daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Atalarımızdan miras kalan bir anlayış içerisinde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilmeli; ezanlarımızı susturtmamak, bayrağımızı indirtmemek, vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket etmeliyiz. Bilinmelidir ki dinini, dilini, milliyetini, vatanını, devletini bilmeyen her çocuk terör örgütlerinin potansiyeli hedefidir. Bizler bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için bu bilinçle hem ilmiyle hem gönlüyle geleceğine yürüyen nesiller yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

15 Temmuz’un sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli bir direniş örneği olduğunu vurgulayan Topsakaloğlu, “Bugün, kudurmuş düşmanın ve onun satılmış maşası FETÖ’cü hainlerin ülkemizi işgale zemin hazırlamak istedikleri ancak inanmış milletin bu ihanete izin vermediği günün yıldönümüdür. Yunus Emre’den, Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan, Hacı Bayram Veli’den, Pir Sultan Abdal’dan, Koca Sinan’dan beslenen bu toprağın evlatları, zalimlere karşı istiklali ve istikbali için hep direndi. Milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı geçti. 15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır. Büyük ibret almamız ve uyumamamız gerektiğini anladığımız gündür. 15 Temmuz bu yönden milletimizin yeni bir kurtuluş mücadelesi olmuştur. Milletin demokrasiye ve hürriyetine sahip çıkma iradesi ve mücadelesi ve bunun sonunda gelen zaferi olmuştur. Bugünü, bu dramı ve ihaneti asla unutmayacağız. O gün diriliş onurunu bize yaşatan 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi, emanet ettikleri destanı da asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından, 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler eserlerini seslendirdi. Öğrencilere Kaymakam Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya tarafından ödülleri verildi.