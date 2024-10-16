Mersin’in Bozyazı ilçesinde Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binası, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, yapılan yeni düzenlemelerle Jandarma Teşkilatının ülke genelinde otoyolların tamamına yakınında hem trafik hem de asayiş sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Emniyet, asayiş, güvenlik ve bu başlıklar altındaki bütün hizmetlerin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Bu hizmetleri kolluk birimlerimiz marifetiyle yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda, gerek jandarma teşkilatımızın, gerek emniyet teşkilatımızın ve mavi vatanda da sahil güvenlik teşkilatımızın önemli vazifeleri bulunmaktadır. Nasıl ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yurdumuzun savunmasında, sınır boylarında cansiperane mücadele ediyor, aynı şekilde iç güvenliğin sağlanması, terörle mücadeleden, narkotikten, kaçakçılıktan, trafik hizmetlerine kadar bütün bu hizmetlerin yerine getirilmesinde de kolluk birimlerimiz canla başla mücadele etmektedir" dedi.

Jandarma Teşkilatının, kırsalda en uç noktalarda, yurdun dağında, taşında, yaylasında, mezrasında, köyünde her yerinde var olan bir teşkilat olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Her geçen gün imkanları, diğer güvenlik birimlerimiz de olduğu gibi hem teknolojik donanımı, hem personel sayısı ve hem de hizmet kapasitesi artmakta, fiziki şartları iyileşmektedir. Bugün açılışı yaptığımız Bozyazı Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı binamız, jandarmamızın gelişim süreci içerisinde, Bozyazı ilçemizde vatandaşlarımıza çok daha nezih ortamlarda, çok daha güzel ortamlarda ve gelişen imkanlarla hizmet sunma anlayışının bir örneğidir. Burada görev yapacak arkadaşlarımız, bugüne kadar olduğu gibi 5 mahallemizde vatandaşlarımızın yanında, yakınında olacaklardır. Sığınılacak güvenli kapı ve güvenli liman olarak onlara ihtiyaç anında devletimiz ve milletimiz adına gerekli hizmetleri sunacaklardır" diye konuştu.

"Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır"

Güvenlik hizmetlerinin yoğun, meşakkatli, fedakarlık gerektiren bir hizmet alanı olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Bütün güvenlik birimlerimizin mensuplarıyla gurur duyuyoruz. Onların başarısı, ülkemizin başarısıdır. Onların başarılı hizmeti, ülkemizin çok daha güvenli olması anlamına gelir. Hepsine ayrı ayrı üstün vazifeler, üstün başarılar temenni ediyorum. Bu binanın yapımına İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Ercan Atasoy’un bizzat ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde hem kamu kurumlarının harekete geçirilmesi hem de hayırseverlerimizin buraya katkısının yönlendirilmesi konusunda emekleri oldu. Komutanımıza teşekkür ediyorum. Buraya katkı sağlayan hem kamu kurumlarımıza hem de hayırseverlerimize aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu binamızın Bozyazı ilçemize, hizmet edeceği vatandaşlarımıza, mahallelerimize, ilimize, jandarma teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da bir konuşma gerçekleştirdi.

Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı’nın dua yaptırmasının ardından açılış kurdelesi Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet ile birlikte kesildi.