Mersin’in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan mütevelli heyeti seçimlerine, ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmran Şeref, mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vakıf mütevelli heyetine iki mahalle muhtarı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi üyesinin seçimi yapıldı. 26 mahalle muhtarı ile STK temsilcilerinin katıldığı mütevelli heyetinin belirlenmesi için yapılan seçimde, Elmakuzu Mahalle Muhtarı Yusuf Şakir ve Sıcakyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin oy birliği ile mütevelli heyetine seçilerek, muhtarları temsil etme hakkı kazandı.

Sivil toplum kuruluşlarını ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde oy çokluğu ile seçilen Çubukkoyağı Mahallesi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı Fatih Çamtosun temsil etme hakkı kazandı.