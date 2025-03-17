Mersin'in Bozyazı ilçesi Kökobası İlkokulu’nda öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri, sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri amacıyla işitme ve tarama testinden geçirildi.

Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan Doktor Yasin Aygan tarafından gerçekleştirilen testlerde, öğrencilerin işitme sağlığı kontrol edilerek olası işitme problemlerinin erken teşhisi hedeflendi. Testler, öğrencilerin gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için büyük önem taşıyor. Yetkililer, erken teşhisin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri açısından kritik olduğunu belirterek, düzenli sağlık taramalarının devam edeceğini ifade etti.

Okul yönetimi ve veliler, Toplum Sağlığı Merkezine, Doktor Yasin Aygan ve Ebe Birsen Çalışkan’a teşekkür ederek, bu tür sağlık kontrollerinin öğrencilerin geleceği için büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

Kaynak: İHA