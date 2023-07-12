Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Remzi Bahar görevine başladı.

Geçtiğimiz ay içerisinde emekliye ayrılan Op.Dr. İbrahim Kenan Püryan’ın yerine atanan Bahar, kendisinden önce görev yapan ve emekliye ayrılan meslektaşı Püryan’a bundan sonraki yaşamında başarı, sağlık ve mutluluk dilediğinde bulundu. Bahar, Bozyazı’da göreve başlamaktan dolayı mutlu olduğunu, sağlık hizmetlerinde ilçe halkına en iyi hizmeti verebilmenin gayreti içerisinde olacağını söyledi.

1980 yılında Mersin’in Gülnar ilçesinde doğan Bahar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesinde uzmanlık eğitimini tamamlayan Bahar, Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı olarak göreve başladı. Anamur Devlet Hastanesinde 5 yıl görev yapan Bahar, son olarak Mut Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak çalıştı. Bahar, evli ve 2 çocuk babası.