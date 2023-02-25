Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası ile poliüretan zemin malzemesi yüklü 10. yardım tırı deprem bölgesine ulaştı.

Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası ile poliüretan zemin malzemesi yüklü 10. yardım tırı deprem bölgesine ulaştı.

Berkosan Yenilikçi Yalıtım ve Ambalaj Çözümleri firmasının desteği ile hazırlanan yardım tırında bulunan zemini ısı ve suya karşı koruyacak “poliüretan” malzemeleri Kahramanmaraş’ta çadır zemini olarak kullanılacak. Kahramanmaraş’a ulaşan tır yükünü Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’ndeki güvenli ellere teslim ederken konu ile ilgili bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu; “10. tırımız Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Deprem Koordinasyon Merkezi’nde. Çadır zemininde ısı izolasyonu sağlayan ürünlerimizi teslim ediyoruz..” dedi.