Bozüyük’ten yüksek dorseli 2 tır ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden tırların Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine ulaştığı ve yardım malzemelerinin de depremzedelere dağıtıldığı öğrenildi.

Bozüyük’ten yüksek dorseli 2 tır ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden tırların Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine ulaştığı ve yardım malzemelerinin de depremzedelere dağıtıldığı öğrenildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan afet yardım kampanyası kapsamında toplanan kullanılmamış çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi ve maması, ped, kuru gıda, yiyecek malzemeleri ve su gibi yardımlar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde toplanarak tasnif edilmiş ve 2 tır ile deprem bölgesine gönderilmişti. Kahramanmaraş Pazarcık’a ulaşan tırlardaki malzemelerde yetkililere teslim edilerek depremzedelere ulaştırıldı.