Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir inşaattan 12 adet kombiyi çaldıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Eskişehir’de bulunan kombiler sahibine teslim edildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir inşaattan 12 adet kombiyi çaldıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Eskişehir’de bulunan kombiler sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi’nde bulunan inşaat alanından piyasa değeri yaklaşık 144 bin TL olan 12 adet kombi çalınması olayı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kombilerin sahibi Çetin Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheliler, Bozüyük ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler; C.D. (23), F.D. (24) V.Ç. (36) ve Z.F. (16) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eskişehir’de bulunan kombiler ise mal sahibi Çetin Ç.’ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.