Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden çalışmalarda 273 araç denetlenirken, 69 araç ve sürücüsü hakkında 30 bin 36 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden çalışmalarda 273 araç denetlenirken, 69 araç ve sürücüsü hakkında 30 bin 36 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların yeni yıl programlarını huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla; ilçe merkezinde yer alan toplamda 8 nokta ile şehirlerarası ulaşımın sağlandığı çevre yolu ve otobüs terminalinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 273 araç denetlendi. Denetimlerde 1, araç sürücüsü hakkında çevreyi rahatsız ederek araç kullanmak, 11 sürücü hakkında uygunsuz ışık kullanmak, 1 sürücü hakkında dur ihtarına uymamak, 11 sürücü hakkında hız kurallarına uymamak, 3 sürücü hakkında muayenesiz araç kullanmak, 41 sürücü hakkında park kurallarına uymamak ve 1 sürücü hakkında da hemzemin geçit kurallarına uymamak olmak üzere toplam 69 araç ve sürücüsü hakkında 30 bin 36 TL idari para cezası düzenlendi. 5 araç ise geçici olarak trafikten men edildi.

Ayrıca; alınan tüm tedbirlere rağmen meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.