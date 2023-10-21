Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve genel temizlik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ekiplerince parklarda, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlarda başlatılan budama çalışmaları ile ağaçlar kış aylarına hazırlanıyor. Özellikle geniş yapraklı ağaçlarda türüne ve ihtiyacına göre sürdürülen çalışmalarla ilçenin akciğerleri vazifesini gören ağaçların önümüzdeki bahar aylarında daha sağlıklı büyüyüp yeşermeleri, gelişmeleri ve sağlıklı kalmaları amaçlanıyor. Budama çalışmaları ayrıca eski ve dayanıksız ağaç dallarının kış aylarında kar yağışı nedeni ile kırılarak çevreye zarar vermesine engel olmak amacı ile usulüne uygun olarak yapılıyor. Ayrıca çalı grubu ağaçlara uygulanan form budamalar ile de yeşil alanlara daha estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Parklarda devam eden çim biçme ve genel temizlik çalışmalarının yanı sıra orta refüjlerde gül bakımları ve ilaçlama çalışmaları da sürüyor.