Bozüyük Belediyesi Sanat ve Spor Ücretsiz Yaz Atölyeleri başvuruları yoğun ilgi ile devam ediyor.

Yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda geliştirebilmelerine ve iyi vakit geçirerek tatili en iyi şekilde değerlendirmelerine fırsat verecek olan atölyelerden spor branşlarına yapılacak başvurular 23 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor etkinliklerine katılmak isteyenler başvurularını Metristepe Kültür Merkezi ile okul müdürlüklerine yapabilecekler. Yaz Spor Okullarında basketbol ve voleybol branşlarına 2011-2016 arası doğumlular, cimnastik branşına 2015-2019 arası doğumlular, yüzme branşına 2013-2017 arası doğumlular, güreş branşına 2010-2014 arası doğumlular, satranç branşına 2010-2016 arası doğumlular ve boks branşına 2011-2014 arası doğumlular başvurabilecek.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde gerçekleştirilecek Sanat Atölyeleri kapsamında ise Bedenimdeki Notalar, Renklerin Ahengi, Doğa İçin Tasarla, Bir Mekik Bir İp, Sahne Sanatevi, Dörtnal Geziyorum, Özel bireyler için Çamurlu Eller ve Mandala Atölyeleri yer alacak. Ücretsiz Sanat Atölyelerine başvurular ise 19 - 23 Haziran 2023 tarihleri arasında Sanatevi’ne yapılabilecek.