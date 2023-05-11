Bozüyük Belediyesi, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile sahipli kedi ve köpekler için düzenlenen ücretsiz aşı kampanyası sona erdi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri bünyesinde Belediye Mezbahasının bahçesinde 2 gün süren ücretsiz aşı kampanyası yoğun ilgi gördü. Kampanya kapsamında 263 adet kuduz aşısı yapılırken yapılan aşılama ile Zoonoz hastalık olan kuduz hastalığı ile mücadelede edilerek kuduz riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Aşı kampanyası süresince ayrıca kedi ve köpek sahipleri, kedi köpek aşı takvimi, üreme tablosu, kedi ve köpeklerin bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, kışın araç içerisine saklanabilecek kedi ve köpekler için yapılacak kontroller gibi önemli konularda da bilgiler verildi.