Bozüyük Belediyesi park, bahçe ve mesire alanlarında kene ile mücadele amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

İlçe genelinde yeşil alanlar, parklar, çocuk oyun alanları ve piknik alanlarında keneye karşı düzenli olarak ilaçlama yapılıyor. Ekipler ilaçlama çalışmalarını özellikle yeşil alanların boş olduğu gece saatlerinde gerçekleştiriyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından ayrıca sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları da devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle sivrisinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.