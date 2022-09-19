Bozüyük Belediyesi tarafından ’4 Eylül Bozüyük’ün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü Yıl Dönümü’ nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri dâhilinde yapılan şöhretler karması gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Belediyesi tarafından ’4 Eylül Bozüyük’ün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü Yıl Dönümü’ nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri dâhilinde yapılan şöhretler karması gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Şehir Stadyumu’nda düzenlenen etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken etkinlikte futbola gönül vermiş ve geçmişte çeşitli kulüplerde forma giymiş profesyonel ve amatör futbolcular bir araya geldi. Katılımcıların her birini ’hoşgeldiniz’ diyerek karşılayan Başkan Bakkalcıoğlu bu güzel etkinliğe katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti ve sporcuları gönülden kutladığını belirtti. Program 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken hemen ardından etkinliğe katılan sporcular tanıtılarak, forma hediye edildi. Programın devamında Bozüyük’te futbol oynamış çeşitli yaş gruplarındaki veteranların futbol karşılaşmaları ilgi ile izlendi. Ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu etkinliğe katılan ve veteranların maçlarını izlemeye gelen çocuklara futbol topu hediye etti. Bozüyük Şehir Stadyumundaki etkinliklerin ardından Şöhretler Karması’nda yer alan sporcular adına Bozüyük Belediyesi tarafından yemek düzenlendi. Yemekte Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu masaları tek tek dolaşarak sporcularla sohbet etti ve sporculara katılım belgelerini takdim etti. Programa katılan tüm futbolcular ve katılımcılar Başkan Bakkalcıoğlu adına hazırlanan bir formayı ve topu imzalayarak programın sonunda Başkan Bakkalcıoğlu’na hediye ettiler. Anlamlı etkinlik için kendisine teşekkür ettiler.

Program sonunda etkinlik hakkında konuşan Başkan Bakkalcıoğlu “Bu sene de Bozüyük’ün futbol tarihinden, anıları tazeleyecek etkinliğimizi tamamladık. Futbol sporunda Bozüyük’te yer almış birçok insanımızla birlikte bu günü iki bölümlü bir maçla değerlendirdik. Gelecek yıllarda tekrar yenilerini yapacağız inşallah, çok güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum” dedi.

Programa İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ile Ali Şahinoğlu, futbolcular ve aileleri katıldı.