11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olması dolayısıyla Bilecik Valiliği, Bilecik İl Özel İdaresi ve Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği işbirliği ile “Bozüyük Şehitler Ormanı” projesi çerçevesinde 1111 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl; "Cumhurbaşkanımızın genelgesi üzerine malumunuz 6 yıl önce Türkiye’de 11.11 yani Bilecikliler Gününü ayrıca Ağaç Dikim Günü olarak tespit ettiler. Bugün ülkemizde 2 milyon ağaç dikimi yapılıyor. Bizde şehrimizde bugün 5 bin tane ağaç dikimi yapıyoruz. Ancak inanıyorum ki ülkedeki en anlamlı ağaç dikimini birlikte yapıyoruz. Çünkü bizim şehitlerimizin isimlerini gazilerimizin isimlerini burada yaşatmaya hedefledik” dedi.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal ise, "Buraya dikilen 1111 fidan şehitlerimizin isimleri ile büyüyecektir. Aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin şahadetleri kutlu olsun. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet yaşayan gazilerimize uzun ömürler dilerim. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Daha sonra etkinliğe katılanlar, arazide fidan dikimi gerçekleştirdiler. Düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sivil ve askeri protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.