Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programında Dernek Başkanı İsmail Topal misafirleri karşıladı. İftar öncesinde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi. Ezanın okunması ile dualar eşliğinde hep birlikte oruçlar açıldı. İftar programına ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Programın sonunda Başkan Bakkalcıoğlu programda emeği geçen herkese teşekkür ederek “Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak şehit ve gazi ailelerimiz ile bir araya geldik. Şehitlerimiz için dualar ettik, sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazan ayının bereketini paylaştık. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.